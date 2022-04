HSV kann Aufstieg wohl abschreiben

Der Hamburger SV hat nach dem fünften sieglosen Spiel in Serie kaum mehr Chancen auf die ersehnte Rückkehr in die deutsche Fußball-Bundesliga.

Nach dem 1:2 (0:1) am Samstag gegen Paderborn liegt der HSV sieben Runden vor Schluss schon neun Punkte hinter den Aufstiegsrängen, es droht die fünfte Unterhaus-Saison en suite. Deutlich besser läuft es weiter für Darmstadt 98 von Mathias Honsak (bis 68.), Emir Karic (ab 85.) und Nemanja Celic (Ersatz). Mit dem 3:1 (2:0) über Holstein Kiel brachte man die Konkurrenz unter Druck und setzte sich vorläufig an die Tabellenspitze. Werder Bremen kann mit einem Sieg am Sonntag gegen den SV Sandhausen wieder an den Lilien vorbeiziehen. Kiel-Stürmer Benedikt Pichler musste nach einem harten Zweikampf in der 61. Minute vom Platz.