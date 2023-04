Schaub trifft bei Hannover-Sieg

Louis Schaub hat sich am Samstag für die Einwechselung in der 39. Minute bedankt.

Der 28-jährige Österreicher in Diensten von Hannover 96 fixierte in der 88. Minute mit seinem schönen Treffer zum 3:1 über den SV Sandhausen (ohne Marcel Ritzmaier) den ersten Sieg seiner Mannschaft in diesem Jahr in der zweiten deutschen Fußballliga.

Nach einer Flanke von Beier traf er mit links aus rund elf Metern volley ins linke Kreuzeck.