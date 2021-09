Dragovic feiert Tor-Debüt bei Roter Stern

Der österreichische Fußball-Teamspieler Aleksandar Dragovic hat am Sonntag sein erstes Tor für Roter Stern Belgrad erzielt. Der 30-Jährige traf beim 4:0-Auswärtssieg gegen Novi Pazar nach einer Freistoßflanke in der dritten Minute per Kopf zum 1:0 für die Gäste. In der Tabelle liegt Roter Stern fünf Punkte hinter Erzrivale Partizan Belgrad, hat aber ein Spiel in der Hinterhand. Dragovic war in 15 der bisherigen 16 Bewerbspartien im Einsatz, 13 Mal davon spielte er durch.