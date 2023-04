4:1 - ManCity verkloppt den FC Liverpool

Im Premier-League-Schlager der 29. Runde gibt sich Manchester City gegen den FC Liverpool keine Blöße. Die "Citizens" gewinnen daheim gegen Jürgen Klopps "Reds" klar mit 4:1. Ohne den angeschlagenen Haaland rückt die Guardiola-Elf auf fünf Punkte an Leader Arsenal London heran.

Dabei beginnt die Partie im Etihad Stadium garnicht nach Wunsch der Hausherren. Mohamed Salah sorgt für die 1:0-Führung der Gäste. Nur zehn Minuten später gleicht Julian Álvarez aus. Eine kalte Dusche setzt es für Liverpool unmittelbar nach der Halbzeit. Nur wenige Sekunden verstreichen, ehe Kevin De Bruyne die Partie zu Gunsten der Citizens dreht. Ilkay Gündogan sorgt in Minute 53 für die Vorentscheidung. "Man of the Match" Jack Grealish sorgt eine viertel Stunde vor Schluss mit dem 4:1 für den Schlusspunkt (74.).

Nach dem klaren Heimsieg rückt der Titelverteidiger auf fünf Punkte an Arsenal heran. Die Gunners empfangen ab 16 Uhr den Tabellen-14. Leeds United.