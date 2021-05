Der FC Liverpool jubelt am 36. Spieltag der Premier League über einen 2:1-Erfolg, den ausgerechnet Torhüter Alisson last minute besorgt.

Die Truppe von Trainer Jürgen Klopp geht dabei früh in Rückstand: Pereira schickt Robson-Kanu (15.) in die Tiefe, der Waliser zieht von halbrechts in lange Eck ab - 1:0. Die "Reds" wirken nach dem Gegentreffer frustriert, Salah (33.) legt diese Frustration in einen Hammer aus rund 16 Metern, der im rechten Eck einschlägt.

Da Firmino (35.) in der nächsten Spielaktion nur die Stange trifft und Manes (50.) Treffer aufgrund einer Abseitsstellung nicht zählt, sieht alles nach einem unbefriedigenden Remis aus Liverpooler Sicht aus. Beim letzten Eckball kommt allerdings Goalie Alisson (90.+5) mit nach vorne, die Ecke kommt punktgenau auf seinen Kopf und der Brasilianer netzt in Stürmer-Manier ein - 2:1!

Der entthronte Meister steht mit 63 Punkten auf dem fünften Platz, der Rückstand auf den Viertplatzierten FC Chelsea beträgt zwei Runden vor Schluss nur einen Zähler. West Bromwich (26 Punkte) bleibt 19.