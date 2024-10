Arsenal patzt in Bournemouth

In der englischen Fußball-Premier-League hat Arsenal den Sprung an die Tabellenspitze verpasst.

Die Gunners mussten sich am Samstag auswärts beim AFC Bournemouth auch wegen einer Roten Karte für William Saliba (30.) überraschend mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Nach der ersten Niederlage im achten Ligaspiel haben die Londoner weiter 17 Punkte auf dem Konto. Tabellenführer Liverpool (18) gegen Chelsea und Meister Manchester City (17) in Wolverhampton sind am Sonntag im Einsatz.

Arsenal musste in Bournemouth weiter auf die verletzten Leistungsträger Martin Ödegaard und Bukayo Saka verzichten. Die Tore erzielten Ryan Christie (70.) und Justin Kluivert (79.) per Elfmeter.

Die Spitze rückte damit näher zusammen. Die Verfolger Aston Villa (18), Brighton and Hove Albion (15) und Tottenham (13) freuten sich über Siege, womit der Druck auf das Toptrio wächst. Aston Villa gewann bei Fulham 3:1, Brighton setzte sich bei Newcastle mit 1:0 durch. Schon davor hatte Tottenham 4:1 gegen West Ham gewonnen. Manchester United feierte den ersten Sieg seit mehr als einem Monat.

Alejandro Garnacho und Ex-Sturm-Angreifer Rasmus Höjlund erzielten beim 2:1 im Old Trafford gegen Brentford die Tore für die "Red Devils". Durch den Sieg kletterte United mit elf Punkten nach acht Spielen auf den elften Tabellenplatz. Der Druck auf Trainer Erik ten Hag, über dessen Job schon in den Medien spekuliert wurde, dürfte damit etwas abnehmen.