Arsenals Siegesserie endete mit Liga-1:1 bei Fulham

Arsenal hat nach vier Pflichtspielsiegen in Folge wieder einmal nicht gewinnen können.

Die "Gunners" mussten sich am Sonntag auswärts gegen Fulham mit einem 1:1 begnügen und konnten somit dem englischen Fußball-Premier-League-Tabellenführer Liverpool nicht entscheidend näherrücken. Die "Reds" haben sechs Zähler mehr auf dem Konto als der erste Verfolger und zudem das am Samstag abgesagte Auswärtsspiel bei Everton auch noch in der Hinterhand.

VAR verhindert Siegtreffer

Raul Jimenez (11.) brachte Fulham im Londoner Duell früh in Front, William Saliba (52.) gelang kurz nach der Pause nur der Ausgleich. Kurz vor Schluss jubelten die sechs Pflichtspiele unbesiegten "Gunners" nach einem Treffer von Bukayo Saka (88.) zwar über den vermeintlichen Siegestreffer, dieser wurde allerdings nach VAR-Studium wegen Abseits nicht anerkannt.

West Ham United ist erst am Montag zu Hause gegen die Wolverhampton Wanderers im Einsatz. Es ist die erste Partie des Clubs nach dem bekannt gewordenen Autounfall von Stürmer Michail Antonio. Der 34-Jährige wurde wegen einer Fraktur der unteren Gliedmaßen am Sonntag erfolgreich operiert, wie der Verein bekannt gab. Der Teamstürmer aus Jamaika hat in dieser Saison bisher kein Ligaspiel verpasst.