Chelsea-Star mit positiven Dopingtest

Mykhaylo Mudryk (23) wurde vorübergehend von der FA gesperrt.

Der Flügelspieler wurde positiv auf eine noch unbekannte Substanz getestet. Die positive A-Probe stammt von Ende Oktober. Die B-Probe wird in den nächsten Tagen untersucht.

Am Dienstag wurde er vom englischen Verband vorübergehend gesperrt. Sollte die B-Probe positiv ausfallen, droht ihm eine Sperre von bis zu vier Jahren. In einer Stellungnahme beteuerte der ukrainische Nationalspieler seine Unschuld: "Das ist ein absoluter Schock, denn ich habe NIEMALS wissentlich verbotene Substanzen verwendet oder gegen Regeln verstoßen, und ich arbeite eng mit meinem Team zusammen, um herauszufinden, wie es dazu kommen konnte."

Eher durchwachsen bei Chelsea

Im Jänner 2023 wechselte Mudryk mit einer Ablöse von 70 Millionen Euro vom ukrainischen Klub Shakhtar Donetsk zum FC Chelsea. In diesen fast zwei Jahren bestritt er 73 Spiele, erzielte 10 Tore und legte 9 weitere auf. In der aktuellen Saison lieferte der Linksaußen mit 8 Torbeteiligungen in 15 Spielen bisher eine gute Leistung ab. Das letzte Mal stand Mudryk am 1. Dezember im Spiel gegen Aston Villa im Kader.

Bei seinem aktuellen Klub läuft es derzeit gut. Die Blues sind Zweiter in der Premier League mit einem Rückstand von zwei Punkten und einem Spiel mehr als der Tabellenführer Liverpool.