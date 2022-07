Chelsea-Stürmer Werner plant Sensations-Rückkehr

Timo Werner könnte den FC Chelsea nach nur zwei Jahren wieder verlassen.

64 Millionen Euro überwiesen die Blues 2020 an RB Leipzig für die Dienste des Stürmers. Doch der Deutsche konnte sich an der Stamford Bridge nie durchsetzen. Der 26-Jährige beklagt sich darüber, dass er in London zu wenig Spielzeit bekommt.

Jetzt könnte es sogar zur spektakulären Rückkehr kommen. Laut mehreren Medienberichten soll Werner bereits mit RB Leipzig verhandeln. Gut möglich, dass die Bullen mit Werner trotz einer Rückholaktion Gewinn machen.