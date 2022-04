England ist bereit für Titel-Tanz

Thriller in England: Manchester City bittet Liverpool am Sonntag zum Titel-Tanz.

Seit Anfang Dezember lacht Manchester City von der Spitze. Die Star-Truppe von Pep Guardiola lag zwischenzeitlich schon 14 Punkte vor Liverpool - doch die Reds legten eine Siegesserie hin, gewannen die letzten zehn Liga-Spiele und liegen nun nur noch einen Punkt zurück. "Wir haben uns die Möglichkeit für ein Titel-Rennen gegeben. Jetzt sind wir bereit für diese Herausforderung", tönt Star-Trainer Jürgen Klopp. "Die Jungs haben das in den letzten Monaten toll gemacht - warum sollten wir nicht so weitermachen?" Eine klare Kampfansage vor dem direkten Duell am Sonntag in Manchester: 959,3 Millionen Euro Marktwert prallen auf 900,5 Millionen, die beste Defensive fordert die beste Offensive der Liga. "Es wird ein großartiges Spiel zweier großartiger Mannschaften", freut sich City-Trainer Guardiola.

Liverpools Abwehr seit 492 Minuten ohne Gegentor

Vorteil City: Die letzten vier Liga-Duelle gingen für den Vorjahresmeister nicht verloren, die letzte Heim-Pleite in der Meisterschaft gegen Liverpool liegt seit November 2015 zurück. Doch: Die Reds sind im Jahr 2022 auswärts unbesiegt, holten vier Auswärtssiege in Serie und sind seit 492 Minuten ohne Gegentor.

Das Liga-Duell ist der Startschuss für heiße Spiele der beiden: Kommende Woche treffen sich die beiden im Wembley-Stadion zum FA-Cup-Halbfinale, dazu könnte es auch im Champions-League-Finale zu diesem Duell kommen - beide haben heuer die Chance auf das Triple, Liverpool dank des League-Cup-Sieges gar auf das Quadruple.