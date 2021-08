England-Kracher endet mit Remis

Kein Sieger im England-Kracher: Liverpool konnte trotz zahlenmäßiger Überlegenheit in Hälfte zwei nur ein 1:1-Remis gegen den FC Chelsea erzielen.

Das Spitzenspiel der englischen Fußball-Premier-League zwischen Liverpool und Chelsea hat am Samstag mit einem 1:1 geendet. Kai Havertz brachte die Gäste in der 22. Minute mit einem sehenswerten Kopfball nach Corner von Reece James in Führung, Mohamed Salah sorgte kurz vor der Pause aus einem Elfmeter für den Ausgleich. Der Penalty wurde erst nach VAR-Rücksprache gegeben, James sah für sein Handspiel die Rote Karte.

In der zweiten Hälfte drückte Liverpool in Überzahl auf den Sieg, Chelsea verteidigte aber geschickt und rettete den Punkt über die Zeit.

Meister Manchester City hatte davor Arsenal deklassiert. Die Elf von Trainer Pep Guardiola setzte sich am Samstag in Überzahl mit 5:0 gegen das Team von Guardiolas früherem Assistenten Mikel Arteta durch. Arsenal-Coach Arteta steht nach dem schlechtesten Saisonstart seit 1954/55 mit null Punkten und null Toren in drei Ligaspielen unter Druck.