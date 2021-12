England startet 2022 mit Kracher

Arsenal eröffnet morgen (13.30 Uhr) gegen Manchester City das neue Jahr.

Während an den meisten Orten am Tag nach Silvester Ruhe herrscht, geht es in England richtig zur Sache. Trotz explodierender Corona-Fälle wird in der Premier League weiter Fußball gespielt -traditionell auch am 1. Jänner. Und da wartet diesmal ein richtiger Kracher: Arsenal bittet Tabellenführer Manchester City zum Neujahrstanz.

Arsenal muss ohne Coach Arteta abliefern

Ein Duell mit Brisanz. Einerseits sportlich, denn Arsenal steht in der Bringschuld. Die "Gunners" schossen sich zwar am Boxing Day mit 5:0 gegen Norwich warm. Gegen die "Citizens" hat der Klub aber zuletzt fünf Mal verloren. Von den letzten zwölf Duellen wurde gar nur eines gewonnen, elf Mal setzte es teils deftige Niederlagen.

Außerdem spielt auch Corona mit. Arsenal-Trainer Mikel Arteta wird die Partie nach einem positiven Test verpassen. Der Spanier war bereits im März 2020 infiziert.