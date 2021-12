Das nennt man Prioritäten setzen! Tom ist Vollblut-Fan des englischen Drittliga-Clubs Charlton und steht lieber auf der Tribüne als im Bett seiner Freundin zu liegen. Dafür sei er mehr als 1000km mit der Bahn gefahren, um ein Auswärtsspiel zu schauen, während seine Freundin weniger als 13km von ihm entfernt wohnt. Sie haben sich über eine Woche nicht gesehen, er wählte trotzdem das Match. Ihren Frust darüber lässt die holde Maid auf Twitter raus.

I live 8 miles away from my boyfriend haven’t seen him in almost a week, this morning he left at 8am as he’s travelling 330 miles to morecambe for #CAFC and he wonders why I’m mad. What do you reckon his priority is? #Cafc pic.twitter.com/4VlvdQSksn

Die enttäuschte Freundin schreibt: "Er wundert sich warum ich sauer bin!" und bekommt eine Menge Zuspruch auch von durstigen Single-Jungs, die gleich mal ihre Chance wittern.

Ihr Freund ist jedoch schnell zu einer Twitter-Legende geworden. Die britische Boulevardzeitung „Daily Star“ veröffentlichte die Story und hat viele Fußballfans auf Tom aufmerksam gemacht. „Du bist ein König“, schrieb ein User an den Mann, der völlig überrascht war, als er sah, wie viel Aufsehen die Aktion seiner Freundin erregt hatte. „Die gnädige Frau war nicht sehr glücklich damit, aber ich hab es nach Morecambe geschafft“, schrieb er auf Social Media.

He’s got it absolutely fucking spot on. You girls will never understand what football is to a man. Its a place he feels safe,to get out all the built up emotion he isnt allowed to show in the week, anger, sadness, frustration etc. Let him go to the footy lass ????????he could do worse