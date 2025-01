Haaland & ManCity gegen Aufsteiger Ipswich im Torrausch

Meister Manchester City hat in der englischen Fußball-Premier-League am Sonntag einen Kantersieg eingefahren.

Die "Citizens" fertigten Abstiegskandidat Ipswich Town auswärts mit 6:0 ab und setzten den Aufwärtstrend mit dem sechsten ungeschlagenen Pflichtspiel in Folge fort. Als Belohnung gelang zumindest bis Montag der Vorstoß auf Rang vier und damit einen Champions-League-Platz. Zwölf Punkte fehlen auf Leader Liverpool, der auch noch ein Spiel weniger ausgetragen hat.

Wenige Tage nach der Vertragsverlängerung von Stürmerstar Erling Haaland bis 2034 trug sich dieser zum 5:0 (57.) auch in die Schützenliste ein. Es war der 17. Saisontreffer für den Norweger. Der überragende Phil Foden (27., 42.), Mateo Kovacic (30.), Jérémy Doku (49.) und James McAtee (69.) trafen auch. Die Truppe von Coach Josep Guardiola hat vier der jüngsten fünf Pflichtspiele gewonnen, schon am Mittwoch wartet mit dem Gastspiel bei Paris St. Germain in der Champions League die nächste Hürde.

Für Citys Lokalrivalen United gab es hingegen nach zwei Pflichtspielsiegen einen Rückschlag. Zu Hause gegen Brighton & Hove Albion gab es eine 1:3-Niederlage. Einziges Erfolgserlebnis war das Tor von Bruno Fernandes (23./Elfmeter). Für die neuntplatzierten Gäste waren Yankuba Minteh (5.), Kaoru Mitoma (60.) und Georginio Rutter (76.) nach einem Patzer von Tormann Andre Onana erfolgreich, sie gewannen zum dritten Mal en suite im Old Trafford. Das von Ruben Amorim gecoachte United ist nur 13. (26). Weiter Dritter ist das mit dem Zweiten Arsenal punktgleiche Nottingham Forest nach einem 3:2 gegen Southampton.