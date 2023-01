Haa(r)land erobert jetzt die Mode-Welt

Erling Haaland will jetzt auch abseits des Rasens eine gute Figur machen.

Der Norweger posiert in der Februar-Ausgabe für das britische Modemagazin GQ. Im ausführlichen Portrait spricht Haaland unter anderem über seine Idole und was er sich von ihnen abgeschaut hat, seine Kindheit in Norwegen und die Anfänge im Profifußball unter dem damaligen Trainer Ole Gunnar Solskjaer. Ebenso gibt der 22-jährige Einblicke, wie sich die Karriere nach seinem Hattrick beim Champions-League-Debüt für Salzburg gegen Genk rasant verändert hat.

Erling Haaland is the cover star for @BritishGQ’s February edition ???? pic.twitter.com/Uf34TNP5L7 — B/R Football (@brfootball) January 17, 2023

Doch der Torgarant von Manchester City erhält von den Userinnen und Usern auf Twitter auch Spott für seine Fotos. Vergleiche zur Teenie-Band "Hansons" aus den 1990er-Jahren oder US-Schauspieler Owen Wilson werden häufiger gezogen.