Hammer-Gerücht um Cristiano Ronaldo

Der portugiesische Superstar könnte schon im Sommer zu seinem Ex-Verein zurückkehren.

Sucht Cristiano Ronaldo mit 37 Jahren noch einmal eine neue Herausforderung? Medienberichten zufolge könnte der Superstar im Sommer tatsächlich noch einmal wechseln – und zu seiner alten Wirkungsstätte zurückkehren.

Rückkehr zu Real?

Der britische „Mirror“ berichtet davon, dass Ronaldo Manchester United nach dieser Saison schon wieder verlassen könnte. Der neue Trainer Erik ten Hag will die Red Devils umkrempeln und plant offenbar nicht mehr unbedingt mit dem Portugiesen. Deshalb könnte es nun zu einer spektakulären Rückkehr Ronaldos zu Real Madrid kommen.

Der 37-Jährige spielte von 2009 bis 2018 für die Königlichen und gilt schon längst als Vereinslegende. Unklar ist aber, ob der Alaba-Club den Portugiesen überhaupt will. Beim neuen spanischen Meister blühte Karim Benzema zuletzt so richtig auf, zudem will man im Sommer unbedingt Weltmeister Kylian Mbappé verpflichten. Unwahrscheinlich, dass Real nun auch noch Ronaldo nach Madrid lotst.