Hammergerücht! Englischer Rekordmeister will ÖFB-Star

Manchester United soll Interesse an einem ÖFB-Star vom FC Bayern haben.

Englands Rekordmeister Manchester United will wieder an der Spitze um den Premier-League-Titel mitkämpfen. Deshalb hat man an der Seitenlinie der "Red Devils" mit Ruben Amorim für frischen Wind gesorgt. Doch nicht nur der Ex-Sporting-Coach sondern auch ein ÖFB-Star soll dabei helfen ManUnited zu alter Stärke zurückzuverhelfen.

Auf den Spuren von Marcel Sabitzer

Laut Informationen von "Sky" sollen die Engländer Interesse an Mittelfeldmotor Konrad Laimer haben. Der 27-Jährige steht seit Juli 2023 für den FC Bayern auf dem Platz, kickte zuvor auch schon für die beiden Red-Bull-Klubs Salzburg (2014 bis 2017) und Leipzig (2017 bis 2023). Geht es nun auf die Insel für den ehemaligen Bullen-Nachwuchs?

Einer der die Salzburg-Leipzig-Bayern-ManU-Strecke bereits zurückgelegt hat, ist Laimers Nationalteamkollege Marcel Sabitzer (zwischen 2014 und 2023). Der jetzige BVB-Star wechselte im Jänner 2023 für eine Saison von München nach Manchester. United scheint wohl Gefallen daran zu haben, sich mit Spielern vom deutschen Rekordmeister zu verstärken. Denn neben Laimer soll man auch dessen Bayern-Kollegen Leon Goretzka ins Visier genommen haben.