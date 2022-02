Hasenhüttl holt Punkt bei ManUnited

Nächstes Erfolgserlebnis für Ralph Hasenhüttl und seine "Saints": Der österreichische Erfolgscoach holt bei Cristiano Ronaldo und ManUnited mit ein 1:1-Remis.

Trainer Ralph Hasenhüttl bleibt mit Southampton in der englischen Fußball-Premier-League auf Erfolgskurs. Am Samstag luchsten die "Saints" Cristiano Ronaldo und Manchester United auswärts ein 1:1 ab und holten damit nach einem 1:1 gegen ManCity und einem 3:2 über Tottenham den nächsten "big point". Für United war es das bereits dritte Remis aus den vergangenen fünf Ligaspielen. Vorerst reichte der Punktgewinn aber für Platz fünf.

Jadon Sancho (21.) brachte Man United in Führung, doch Che Adams (48.) gelang in der zweiten Halbzeit der Ausgleich im Trainerduell der bei Leipzig einst als Sportdirektor (Rangnick) und Coach zusammenarbeitenden Männer an der Seitenlinie. Der fünffache Weltfußballer Ronaldo, von dem Rangnick zuletzt mehr Tore gefordert hatte, spielte von Beginn an, dem Portugiesen gelang aber wieder kein Treffer. Southampton ist weiter Zehnter.