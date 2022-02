Irres Transfer-Gerücht um Cristiano Ronaldo

Der englische 'Mirror' spekuliert um einen Mega-Deal rund um Cristiano Ronaldo.

Nach seiner Rückkehr zu Manchester United wurde Cristiano Ronaldo noch nicht so richtig glücklich. Die Red Devils sind in der Tabelle bereits weit abgeschlagen und auch der Portugiese selbst wusste mit bisher 8 Toren in der Premier League noch nicht so richtig zu überzeugen.

Mega-Tausch

In englischen Medien wird nun bereits über einen vorzeitigen Abschied des 37-Jährigen spekuliert. Wie der „Mirror“ berichtet, soll Ronaldo dabei Teil eines Tauschgeschäftes zwischen ManU und Paris St.-Germain werden. Der Superstar soll nach Frankreich wechseln und PSG-Trainer Mauricio Pochettino dafür die Red Devils übernehmen.

Der argentinische Coach ist in Paris längst umstritten und soll Berichten zufolge durch Zinedine Zidane ersetzt werden. Doch will Ronaldo wirklich zum französischen Star-Ensemble wechseln? Interessant wäre ein Transfer für Fußball-Fans allemal – würden doch Ronaldo und Lionel Messi dann endlich Seite an Seite stürmen. Ronaldos Vertrag bei Manchester läuft noch bis Juni 2023.