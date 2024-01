Klopp verjubelt Ehering - Kameramann wird zum Retter in der Not

Schock mit Happy End für Liverpool-Startrainer Jürgen Klopp! In der Freude über den 4:2-Sieg gegen Newcastle United verlor der Deutsche am Montagabend seinen Ehering. Doch im Moment der Not erwies sich ein aufmerksamer Kameramann als Held.

Für Liverpool startet das neue Jahr nach Mass. Überlegen gewinnen die "Reds" gegen Newcastle United mit 4:2 und bauen damit die Tabellenführung in der englischen Premier League auf drei Punkte vor Verfolger Aston Villa aus. Doch für Coach Jürgen Klopp endete der Abend beinahe mit einer Katastrophe. Denn nach Abpfiff fingen TV-Kameras ein, dass der 56-Jährige beim Jubel vor den Fans plötzlich in Unruhe versetzt war: Er hatte seinen Ehering verloren! Klopp: »Kameramann ist Freund fürs Leben« Nach einer Weile des Suchens fand der Deutsche das gute Stück dann aber wieder - mit Hilfe eines Kameramann, der den Ring auf dem Rasen entdeckte. Klopp reagierte sichtlich erleichtert und küsste das Schmuckstück anschließend. "Ich war etwas zu lebendig. Ich hatte einen gewaltigen Schock. Aber er ist zurück", sagte der Erfolgstrainer nach bangen Minuten. Zudem verriet der ehemalige Dortmund-Trainer (2008-2015), dass ihn der Kameramann in dieser Saison zwar ein paar Mal geärgert habe, er aber ab sofort viele Aufnahmen frei habe und er einen "Freund fürs Leben" gefunden habe. Den Ehering vermisste Klopp aber nicht zum ersten Mal. "Ich habe ihn schon einmal verloren, und ich brauchte einen professionellen Taucher, weil ich ihn im Meer verloren habe. Auch dem Mann bin ich schon mein Leben lang dankbar. Das passiert von Zeit zu Zeit, wenn ich ein oder zwei Kilo abnehme", erzählte der Deutsche mit einem Augenzwinkern.