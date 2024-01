Klopps geheime Zukunftspläne

Vergangenen Freitag kündigte Jürgen Klopp überraschend seinen Rücktritt als Trainer der „Reds“ mit Ende der Saison an. Was ab dem Sommer folgt, ließ der 56-Jährige vorerst offen. Ein Bekannter verrät jetzt ein Geheimnis.

Klopp teilte kürzlich mit, dass er nach dem Saisonende keinen Trainerjob im Fußball übernehmen werde. "Kein Klub, kein Land für das nächste Jahr.“ Im Juli meinte der Deutsche noch, dass der Job als Bundestrainer grundsätzlich "eine große Ehre" wäre

Auszeit auf Mallorca

Mit dem Niederlegen des Traineramts für Liverpool möchte der deutsche Coach beruflich eine Pause einlegen. Der frühere Liverpool-Profi Mark Lawrenson hat verraten, wohin es Kloppo mit seiner Frau Ulla privat ziehen wird. „Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihnen das sagen soll, aber es ist kein großes Geheimnis. Er lässt ein Haus auf Mallorca bauen“, teilt Lawrenson dem irischen Medienunternehmen „Off the Ball“ mit. Er führte weiter aus: „Ich habe ein Haus in der Nähe des Ortes, an dem er sein Haus baut. Ich habe ihn neulich gesehen und gefragt: ‚Wie läuft es mit dem Haus?‘“ Klopp soll geantwortet haben: „Das verdammte Ding ist noch nicht mal fertig, und ich zahle alle Rechnungen.“ Der 66-Jährige geht davon aus, dass Klopp zusammen mit seiner Frau nach seiner Zeit in Liverpool in das neue Anwesen auf Mallorca, in der Nähe vom Promi-Örtchen Andratx, ziehen wird.

Der „Reds“-Trainer soll im Sommer 2022 die Finca für rund vier Millionen Euro gekauft haben. Das Grundstück hat dabei offenbar die Größe von etwa 5.000 Quadratmeter. „Ich kann jetzt schon sagen, dass es kein nettes, sondern ein absolut fabelhaftes Haus ist. Es ist sensationell“, fügte Lawrenson hinzu.

Hausbau in Deutschland

"Bild" will jetzt erfahren haben, dass das Ehepaar auch ein Haus in der Nähe von Wiesbaden baut. Ihn verbindet viel mit der Region: Auf der anderen Rheinseite, in Mainz, war er sieben Jahre lang Trainer und elf Jahre Spieler. Auch "hessenschau" hat die Meldung aufgegriffen – und weist darauf hin, dass der Weg zum DFB-Campus in Frankfurt am Main von Wiesbaden aus nicht weit wäre.

Seit seinem Amtsantritt 2015 hat Klopp mit Liverpool sechs große Titel gewonnen, darunter die Champions League 2019 und die Premier League 2020. Aktuell ist die Klopp-Elf Premier-League-Spitzenreiter und könnte ihren Coach mit dem zweiten Meister-Titel verabschieden.