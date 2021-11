Konkurrenz für Bachmann: Watford holt neuen Torhüter

Auf ÖFB-Teamtorhüter Daniel Bachmann wartet bei Watford zusätzliche Konkurrenz.

Der englische Premier-League-Club bestätigte am Montag die Verpflichtung des nigerianischen Nationalkeepers Maduka Okoye von Sparta Rotterdam per 1. Jänner. Der 22-Jährige erhält demnach einen Fünfeinhalbjahresvertrag, wird aber bis nächsten Sommer an seinen bisherigen Club zurückverliehen. Watford soll sich den Transfer laut niederländischen Medien 7 Mio. Euro Ablöse kosten lassen.

Bachmann hat sein Einserleiberl beim englischen Aufsteiger zuletzt an den 38-jährigen Ben Foster verloren. Sein bisher letztes Pflichtspiel für Watford hat der Niederösterreicher Mitte September bestritten. Sollte sich seine Situation in den kommenden Wochen nicht bessern, denkt der 27-Jährige laut eigenen Angaben über einen Clubwechsel im nächsten Transferfenster im Jänner nach. Das bestätigte Bachmann am Montagabend im ÖFB-Teamcamp in Klagenfurt der APA - Austria Presse Agentur.