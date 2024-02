Liverpool marschiert weiter Richtung Titel

Die Klopp-Elf drehte das Spiel gegen Luton in der zweiten Hälfte klar.

Liverpool hat sich trotz einiger Verletzungen etwas Luft an der Spitze der englischen Fußball-Premier-League verschafft. Am Mittwochabend feierten die "Reds" in Anfield einen 4:1-Heimsieg gegen Luton Town und haben nunmehr bei einem Spiel mehr vier Punkte Vorsprung auf Titelverteidiger Manchester City und fünf auf Arsenal. Nach einem 0:1-Rückstand zur Pause drehte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp in der zweiten Hälfte auf.

Virgil van Dijk köpfelte in der 56. Minute nach einer Ecke von Alexis Mac Allister ein, zwei Minuten später traf dessen niederländischer Teamkollege Cody Gakpo ebenfalls nach Flanke von Mac Allister per Kopf ins Tor. Luis Diaz und Harvey Elliott bauten die Führung des Heimteams in der 71. und 90. weiter aus.