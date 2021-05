Liverpool verstärkt Defensive mit Konate

Der Transfer von Ibrahima Konate von RB Leipzig zu Liverpool ist perfekt. Der französische Innenverteidiger unterschrieb beim Team von Jürgen Klopp einen langfristigen Vertrag. Das teilten RB und Liverpool am Freitag mit. Möglich wurde der Transfer des 22-Jährigen, der in Leipzig noch einen Kontrakt bis 2023 hatte, durch eine Ausstiegsklausel. Diese soll dem Vernehmen nach bei rund 40 Mio. Euro liegen. Der Franzose war 2017 ablösefrei vom FC Sochaux nach Leipzig gekommen.



Accord Convenu ✅



We are delighted to have reached an agreement for the transfer of @IbrahimaKonate_ from @DieRotenBullen ????