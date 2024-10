Liverpool will sich an Spitze festsetzen

Das Rennen um Platz eins in der Premier League ist wieder einmal eine knappe Angelegenheit. Deshalb will Liverpool im Sonntags-Duell mit Chelsea (17.30 Uhr, live Sky) die Führung weiter ausbauen.

Auf Liverpool wartet in der englischen Fußball-Premier-League am Sonntag (ab 17.30 im Sport24-Liveticker) der erste echte Härtetest. Der Tabellenführer hat den vier Punkte dahinter liegenden Vierten Chelsea im Schlager an der Anfield Road zu Gast. "Reds"-Coach Arne Slot möchte dabei seinen Startrekord weiter ausbauen, neun Siege in den ersten zehn Pflichtspielen im Amt waren zuvor keinem Liverpool-Trainer gelungen. Die Londoner haben alle drei Auswärtsspiele diese Saison gewinnen können.

Schwere Partien stehen Liverpool noch bevor

"Ich habe mir die Tabelle angeschaut und gedacht: Okay, gegen welche Mannschaften haben wir bisher gespielt und auf welcher Position stehen sie? Sind sie in der oberen Hälfte oder in der unteren?'" sagte Slot über den bisherigen Spielplan. Der sei mit Blick auf die Tabelle "vielleicht nett" für sein Team gewesen. "Es gibt eine Menge schwieriger Mannschaften, gegen die wir noch antreten müssen. Wir werden sehen, wo wir dann stehen", gab der Niederländer preis. Am 27. Oktober wartet etwa das Gastspiel bei Arsenal, am 1. Dezember folgt das Duell mit Titelverteidiger Manchester City.

Erst bei letztem dürfte Goalie Alisson wieder fit sein, der Brasilianer muss wegen einer Oberschenkelverletzung pausieren. "Er ist der beste Tormann der Welt, deshalb ist die Verletzung ein großer Schlag. Aber wir haben auf jeder Position richtig gute Alternativen", sagte der 46-Jährige. Der 25-jährige Caoimhin Kelleher soll nun das Tor sauber halten und damit den Grundstein für Pflichtspiel-Sieg Nummer sieben in Folge legen.

ManCity zu Gast bei Wolves, Arsenal trifft auf Bournemouth

Der Zweite Manchester City, bei dem Kevin de Bruyne sein Comeback geben könnte, ist am Sonntag (ab 15 Uhr im Sport24-Liveticker) bei den Wolverhampton Wanderers zu Gast, der Dritte Arsenal kann schon am Samstag (ab 18.30 Uhr im Sport24-Liveticker) mit einem Auswärtserfolg bei Bournemouth im Spitzenrennen vorlegen und Platz eins zumindest für einen Tag übernehmen. Erst zum Abschluss der 8. Runde kämpft Crystal Palace mit Cheftrainer Oliver Glasner am Montag (ab 21 Uhr im Sport24-Liveticker) bei Nottingham Forest um den ersten Sieg nach bisher drei Remis und vier Niederlagen.