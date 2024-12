2:1 - United dominiert im Manchester-Derby!

Manchester United ging im Duell gegen Stadtrivalen Manchester City als Sieger hervor.

Sein erstes Manchester-Derby an der Seitenlinie von Manchester United hätte für Neo-Coach Ruben Amorim nicht besser laufen können. Mit einem 2:1-Triumph riss ManU die Stadtherrschaft an sich, verschlimmerte damit die Krisensituation, in der sich Meister Manchester City momentan befindet. Die Entscheidung fiel allerdings erst in den letzten Momenten der Partie.

Gvardiol eröffnet für City

Der United-Sieg ließ sich dabei bis kurz vor Schlusspfiff nicht abzeichnen. Richtig gefährlich wurde es für die Gäste im Etihad Stadium erstmals in der 20. Minute. Offensiv-Star Phil Foden versuchte es mit einem Distanzschuss, verfehlte das Tor allerdings knapp. Auch ein weiterer Foden-Versuch nur drei Minuten später konnte von ManU-Verteidiger Lisandro Martinez gestoppt werden. Dann war es endlich so weit - der erste Treffer der emotionsgeladenen Partie fiel.

Nach einem Eckball manövrierte Kevin de Bruyne das Leder in Richtung Tor, wo Josko Gvardiol per Kopf einnetzte - 1:0 für die Hausherren (36.)! Kaum wurde am Zähler geschraubt kam es in typischer Derby-Manier auch schon zu einer hitzigen Auseinandersetzung (37.). City-Kapitän Kyle Walker beging ein Foul an United-Stürmer Rasmus Holjung, woraufhin die beiden sich Stirn-an-Stirn gegeneinander aufbauten. Walker ging dramatisch zu Boden, bekam für seine schauspielerischen Leistungen allerdings nur Geld. So auch sein Streit-Gegner.

Fernandes-Elfer sorgt für Ausgleich

Von Seiten der "Red Devils" mangelte es lange an Offensiv-Aktionen. Bis Gastgeber-Goalie Ederson erstmals ins Schwitzen kam dauerte es eine Weile. So gab es für Amad Diallo nach Zusammenspiel von Diogo Dalot und Bruno Fernandes die Chance für das zweite Kopfballtor der Partie zu sorgen (61.). Ederson konnte noch rechtzeitig Schlimmes verhindern. Einen weiteren vielversprechenden Ausgleichs-Versuch gab es in der 73. Minute durch Kapitän Fernandes. Der Portugiese schaffte es im Lauf zwar an den herauseilenden Keeper Ederson vorbei, verfehlte jedoch knapp das Tor.

Dann, kurz vor Spielende, passierte Matheus Nunes der gravierender Fehler, servierte er United mit einem Foul im Strafraum doch den Ausgleich auf dem Silbertablett. Fernandes verwandelte den Elfmeter ins 1:1 (88.). Das sollte es noch nicht gewesen sein. Die Gäste hatten mit dem Jubel kaum aufgehört, fiel schon der nächste Treffer (90.). Amad erzielte den entscheidenden Siegestreffer für ManU, schenkte Coach Amorim einen Triumph bei seinem Derby-Debut.