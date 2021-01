ManCity buhlt um Tottenham-Star Kane

ManCity-Trainer Pep Guardiola will ein neues Prunkstück für seinen Angriff.

Manchester City ist aktuell mit seiner Besetzung im Sturm nicht zufrieden. Sergio Agüero (32) ist mittlerweile in die Jahre gekommen, wirkt nicht mehr so spritzig wie zu Glanzzeiten. Der zweite Angreifer der "Skyblues" hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. So ist es nicht verwunderlich, dass Star-Coach Pep Guardiola einen Blick zur Konkurrenz wirft. Ein Torjäger hat es dem Taktikfuchs dabei besonders angetan.

Tottenham-Stürmer Harry Kane soll wohl ins Anforderungsprofil von ManCity passen, der 27-Jährige trifft seit Jahren wie am Fließband. Auch in dieser Saison netzte der 48-fache englische Nationalspieler schon neun Mal.

Was den Transfer aber deutlich erschweren wird, ist die Vertragslaufzeit des Spurs-Kapitäns. Kane ist noch bis 2024 an Tottenham gebunden.

Für die finanziell aus dem Vollen schöpfenden "Citizens"stellt das aber kein Problem dar. Ein Mega-Angebot von 100 Millionen Euro soll Tottenham-Coach schwach werden lassen. Ob Kane selbst vor hat zur direkten Konkurrenz abzuwandern, darf bezweifelt werden.