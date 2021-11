Medien: Man United steht vor Rangnick-Deal

Manchester United befindet sich nach der Entlassung von Ole Gunnar Solskjaer auf Trainersuche - laut englischen Medienberichten soll man sich mit dem ehemalige Red-Bull-Sportmanager einig sein.

Ralf Rangnick soll neuer Trainer beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United werden. Nach Information von "The Athletic" wird der 63-Jährige das Amt interimsweise bis zum Saisonende übernehmen. Darauf hätte sich ManUnited mit dem Deutschen geeinigt. Ein Berater Rangnicks sagte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag auf Anfrage: "An der Geschichte ist was dran."



Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Rangnicks derzeitiger Verein Lok Moskau, bei dem er als Sportdirektor arbeitet, aus seinem Vertrag entlässt. Laut "The Athletic" soll Rangnick dann in Manchester einen Vertrag über sechs Monate bis Ende Mai unterschreiben und dem Verein anschließend zwei weitere Jahre als Berater zur Seite stehen.



Die "Red Devils" hatten sich am Sonntag nach einer 1:4-Blamage beim Abstiegskandidaten Watford von Trainer Ole Gunnar Solskjaer getrennt.