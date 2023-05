Nach Remis gegen Aston Villa: Liverpool braucht ein Wunder für CL-Ticket

Die nächste Auflage der Fußball-Champions-League geht mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ohne Liverpool über die Bühne.

Die "Reds" erreichten am Samstag in der vorletzten Premier-League-Runde gegen Aston Villa nur ein Heim-1:1 und liegen damit jeweils drei Punkte hinter dem Dritten Newcastle und dem Vierten Manchester United. Diese beiden Clubs haben zwei Partien ausständig, Liverpool nur noch eine. ManUnited gewann ohne den verletzten Marcel Sabitzer in Bournemouth 1:0.

Firmino rettet in seinem letzten Heimspiel Punkt für Liverpool

Das Goldtor für United erzielte Casemiro in der neunten Minute. Für Aston Villa war an der Anfield Road Jacob Ramsey (27.) erfolgreich, Liverpool gelang lediglich der Ausgleich durch Roberto Firmino (89.). Während das Team von Jürgen Klopp im Herbst wohl zumindest in der Europa League zu sehen sein wird, geht Tottenham nach dem 1:3 zuhause gegen Brentford bei der Vergabe der internationalen Startplätze möglicherweise komplett leer aus.

Harry Kane brachte die Gastgeber zwar früh in Führung (8.), ein Doppelpack von Bryan Mbeumo (50., 62.) drehte die Partie aber nach der Pause. Im Finish machte Yoane Wissa (88.) den 14. Saisonsieg von Brentford und damit die nach Siegen beste Oberhaus-Saison der "Bees" perfekt.