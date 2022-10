Neuer Mega-Wirbel um Cristiano Ronaldo

Der portugiesische Superstar verschwand noch vor Schlusspfiff im Spielertunnel.

Manchester United kommt in der Premier League immer besser in Fahrt. Die "Red Devils" bezwangen ohne Superstar Cristiano Ronaldo den Dritten Tottenham vor eigenem Publikum mit 2:0. Fred (47.) und Bruno Fernandes (69.) traten entscheidend in Erscheinung. ManUnited fehlen als Liga-Fünftem nur noch vier Punkte auf Rang drei, wobei die "Spurs" auch noch eine Partie mehr absolviert haben.

Ronaldo is embarrassing ???? Walking off before final whistle with his team winning ???? pic.twitter.com/lFxHXexSYR — mx (@MessiMX30iiii) October 19, 2022

Aufregung gab es aber einmal mehr um Cristiano Ronaldo, der von Erik ten Hag zum wiederholten Male nicht eingewechselt wurde. Wie auf den TV-Bildern zu sehen war, verließ der Portugiese die Bank schon Minuten vor dem Abpfiff und verschwand im Spielertunnel.

"I will deal with that tomorrow"



Erik ten Hag gives his reaction to Cristiano Ronaldo walking down the tunnel before the end of #MUNTOT...#PLonPrime pic.twitter.com/A0QQwxcBLj — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) October 19, 2022

Manchesters Trainer sagte nach dem Spiel: „Ich werde mich morgen darum kümmern. Heute feiern wir den Sieg.“