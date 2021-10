Newcastle angelt schon nach DIESEM Barca-Star

Der neureiche Saudi-Klub Newcastle United hält schon Ausschau nach möglichen Transfers. Barca-Star Philippe Coutinho steht dabei hoch oben auf der Liste.

Schon länger galt er als Verkaufskandidat beim FC Barcelona. Nun könnte sich ein Abnehmer gefunden haben. Wie die spanische Zeitung "Sport" berichtet, soll Newcastle United Interesse am Brasilianer haben. Es könnte der erste namhafte Transfer des neuen Saudi-Klubs werden.

Erste Gespräche

Am vergangenen Sommer soll es erstmals Kontakt zwischen Coutinhos Beratern und Vertretern des saudi-arabischen Konsortiums gegeben haben. Deren Gespräche mit Newcastle bezüglich der Klubübernahme hakten damals dann jedoch und es wurde nicht konkreter verhandelt - nachdem nun am Donnerstag offiziell wurde, dass das Konsortium die Mehrheitsanteile an Newcastle erworben hat, könnte dem Bericht zufolge aber wieder neuer Schwung in die Sache kommen.

© Getty ×

Einerseits wollen die Katalanen den Großverdiener Coutinho (Gehalt bei rund 23 Mio. Euro pro Jahr) unbedingt loswerden. Andererseits will Newcastle einen Spieler mit großem Namen verpflichten. Für Coutinho wäre ein Wechsel nach Newcastle eine Rückkehr zur Premier League. Zwischen 2013 und 2018 lief er für den FC Liverpool auf. Sein Vertrag in Barcelona läuft noch bis Sommer 2023.