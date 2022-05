Nottingham Forrest fixiert Aufstieg in die Premier League

Nottingham Forest ist in die höchste englische Fußball-Liga zurückgekehrt.

Die "Reds" setzten sich am Sonntag im Play-off-Finale der zweitklassigen Championship gegen Huddersfield Town mit 1:0 durch. Das entscheidende Tor vor über 80.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion resultierte aus einem Schuss von James Garner, den Huddersfields Levi Colwill ins eigene Tor lenkte (43.).

Nottingham spielte zuletzt vor 23 Jahren in der Premier League. Zwischenzeitlich agierte der einstige Meistercup-Sieger (1979, 1980) in der dritthöchsten Liga. Der Aufstieg in die Premier League gilt in England nicht zu unrecht als Millionenspiel. Die Einnahmen durch den Sprung nach oben liegen bei über 200 Millionen Euro. Vor Nottingham hatten bereits Fulham und Bournemouth den Aufstieg geschafft. Watford, Norwich und Burnley müssen absteigen.