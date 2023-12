Premier League: Arsenal neuer Tabellenführer

Arsenal hat sich im Titelkampf der englischen Fußball-Premier-League wieder an die Spitze gesetzt.

Die "Gunners" kehrten am Sonntag nach zwei sieglosen Pflichtspielen mit einem Heim-2:0 gegen Brighton & Hove Albion auf die Erfolgsstraße zurück und zogen an Liverpool vorbei. Die "Reds" kamen im Schlager gegen Manchester United trotz drückender Überlegenheit über ein 0:0 nicht hinaus und liegen nun einen Zähler hinter den Londonern auf Rang zwei.

Damit ist vor dem direkten Duell der beiden Teams am Tag vor dem Heiligen Abend an der Anfield Road für enorme Spannung gesorgt. Aston Villa ist nach einem hart erkämpften 2:1 bei Brentford punktgleich hinter Liverpool Dritter. Dem Tabellensiebenten ManUnited fehlen weiter sechs Punkte auf einen Top-vier-Platz, der zum Start in der Champions League berechtigt. Keinen Grund zum Feiern gab es für Sasa Kalajdzic. Sein Team Wolverhampton Wanderers verlor bei West Ham United 0:3 und der ÖFB-Teamstürmer bekam dabei auch keine Einsatzminuten.

Arsenal fixierte den fünften Sieg in den jüngsten sechs Ligaspielen dank Toren von Gabriel Jesus (53.) und Kai Havertz (87.). Aston Villa gelang dank Treffern von Alex Moreno (77.) und Ollie Watkins (85.) bei Brentford erst spät die Wende. Somit verhinderten beide Topteams einen Punkteverlust, wie er dem Vierten Manchester City am Samstag beim Heim-2:2 gegen Crystal Palace passiert war.

Liverpool nur Remis

Liverpool spielte gegen ManUnited über weite Strecken der mehr als 95 Minuten fast nur auf ein Tor, ließ im Abschluss aber die nötige Effizienz vermissen. Mehr als 30 Schüsse der Truppe von Coach Jürgen Klopp führten nicht zum Erfolg. In der 85. Minute hatten die Hausherren auch Pech, dass ein Handspiel von Luke Shaw im Strafraum zu keinem Elfmeter führte. Die Partie beendete ManUnited zu zehnt, da Außenverteidiger Diogo Dalot in der Nachspielzeit bei einer Aktion wegen Kritik zuerst Gelb und dann die Ampelkarte präsentiert bekam. Den Punkt nahmen die "Red Devils" trotzdem mit.

Nur wenige Tage nach dem Aus in der Champions League und dem Europacup wurde damit zumindest ein Teilerfolg eingefahren. Im Gegensatz zur 0:7-Abfuhr im März verließ das stark verletzungsgeplagte Team von Coach Erik ten Hag die Anfield Road mit Zählbarem. Nichts änderte sich daran, dass die Gäste in Liverpool seit 2016 in acht Ligaspielen gerade einmal ein Tor geschossen haben. Für Liverpool war es der erste Punktverlust nach drei Siegen in der Meisterschaft in Folge.