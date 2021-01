Der Rekordmeister zog am Freitag mit einem 2:1-Heimsieg gegen Aston Villa mit dem Titelverteidiger an der Tabellenspitze gleich.

Manchester United hat sich die jüngsten Patzer von Liverpool in der englischen Fußball-Premier-League zunutze gemacht. Der Rekordmeister zog am Freitag mit einem 2:1-Heimsieg gegen Aston Villa mit dem Titelverteidiger an der Tabellenspitze gleich. Anthony Martial brachte die Gastgeber in der 40. Minute in Führung, nach dem Ausgleich durch Bertrand Traore (58.) brachte ein von Bruno Fernandes verwandelter Elfmeter (61.) die Entscheidung.

Liverpool-Coach Klopp gegen Saisonunterbrechung

Trainer Jürgen Klopp vom englischen Fußballmeister Liverpool hält trotz mehrere Corona-Fälle bei Premier-League-Clubs nichts von einer erneuten Saisonunterbrechung. "Ich denke, der Wettbewerb kann weiterlaufen", sagte er am Freitag. "Und es ist auch wichtig, dass es weitergeht. Die Leute wollen es sehen, und wir sind in diesem Fall kein Teil der Gesellschaft. Wir leben normalerweise isoliert und gehen (nur) zum Trainingsgelände und so."