Premier-League-Star nicht in Spaniens WM-Kader

Spaniens Teamchef Luis Enrique hat den vorläufigen 55-Mann-Kader für die WM in Katar bekannt gegeben. Dabei fehlt zumindest ein großer Name: Manchester-United-Star David de Gea soll laut AS nicht dabei sein.

Das ist ein absoluter Hammer: ManU-Stamm-Goalie David de Gea hat es nicht einmal in den Groß-Kader Spaniens für die Weltmeisterschaft (ab 20. November) geschafft. Obwohl er in der Premier League weiterhin zu einen der besten Torhütern zählt, verzichtet Teamchef Luis Enrique auf die Dienste des 45-fachen Teamspielers. Kepa Arrizabalaga der sich zuletzt beim FC Chelsea zurück ins Rampenlicht gespielt hat, soll dem Medienbericht zufolge dabei sein, allerdings auch nur eine Rolle als Ersatzmann haben. Besonders brisant ist, dass wie schon zuletzt zwei andere Premier-League-Torhüter das Vertrauen des ehemaligen Barcelona-Trainers genießen. Beim letzten Länderspiel-Lehrgang waren mit Robert Sanchez (Brighton) und David Raya (Brentford) zwei Spieler von weniger prominent vereinen im Kader Bis WM-Start muss der Kader auf 26 Spieler reduziert werden Doch de Gea ist nicht das einzige prominente Opfer, das nicht nach Katar mitreisen wird. Auch Real-Madrid-Verteidiger Nacho fand keine Berücksichtigung. Vom Champions-League-Sieger und spanischen Tabellenführer dürfen überhaupt nur noch zwei Spieler von einem WM-Ticket träumen: Dani Carvajal und Marco Asensio. Dafür sind mehrere Barcelona-Stars, wie Pedri, Gavi, Ferran Torred, Jordi Alba oder Sergio Busquets dabei. Auch die Barca-Jungstars Ansu Fati und Alejandro Balde haben noch Chancen. Am 11. November, also neun Tage vor WM-Start muss das endgültige WM-Aufgebot bekannt gegeben werden. Bis dahin muss Luis Enrique 29 Spieler streichen, sofern sich keiner der bisher genannten verletzt.