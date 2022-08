Ronaldo dämpft mit Posting Wechselgerüchte

Die Spekulationen um einen Transfer von Cristiano Ronaldo scheinen ein Ende zu finden. Der Portugiese dämpft mit einem Social-Media-Posting die Erwartungen über einen möglichen Transfer.

Inmitten der Wechselspekulationen freut sich Cristiano Ronaldo, wieder für Manchester United aufzulaufen. "Glücklich, zurück zu sein", schrieb der Portugiese nach seinem ersten Auftritt für Manchester seit längerem in sozialen Netzwerken zu einem Foto, das den 37-Jährigen im United-Trikot zeigt. Dazu stellte er einen lachenden und einen Dankbarkeit ausdrückenden Smiley. Ronaldo soll den Wechsel zu einem Club, der diese Saison in der Champions League spielt, anstreben.





Englischen Medienberichten zufolge soll Ronaldo am Sonntag bei einem Testspiel schon vor dem Abpfiff das Stadion verlassen haben. Der Portugiese hatte gegen den spanischen Club Rayo Vallecano in der ersten Halbzeit gespielt, war dann aber in der Pause von Trainer Erik ten Hag ausgewechselt worden. Von Fans aufgenommene Bilder sollen den Portugiesen beim Verlassen des Stadions während der laufenden Partie zeigen.