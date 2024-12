Skandal-Schiedsrichter Coote gefeuert

Zwei Videos aus dem November werden zu seinem Verhängnis.

Der suspendierte Premier-League-Schiedsrichter David Coote ist am Montag, 9.12., von der zuständigen Schiedsrichter-Organisation PGMOL mit sofortiger Wirkung entlassen worden. Sein Verhalten wurde als schwerwiegender Verstoß gegen die Bestimmungen seines Arbeitsvertrags gewertet.

Seit November suspendiert

Im ersten Video wurde Coote gefragt, was er von einem Liverpool-Spiel halte. Er benutzte einen Kraftausdruck, um Jürgen Klopp zu beschreiben. In einem anderen Video wurde er mit Drogenkonsum in Verbindung gebracht.

Wie geht es für ihn weiter?

Laut PGMOL kann Coote gegen das Urteil Berufung einlegen und rechtliche Schritte einleiten. Die Organisation will ihn jedoch weiterhin unterstützen und sich für sein Wohlergehen einsetzen.