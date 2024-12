SO will Guardiola mit City weitermachen

Das kommende Wintertransferfenster soll Manchester City zur Hilfe kommen.

Die Krise beim englischen Meister Manchester City spitzt sich weiter zu. Seit dem 3:0 gegen Nottingham Forest am 4. Dezember wartet die Mannschaft von Erfolgscoach Pep Guardiola auf einen Sieg. An Spitzenkampf und Qualifikation für den Europacup dürfen die Citizens auf ihrem aktuellen siebten Rang nicht denken. Deshalb hofft Guardiola im kommenden Wintertransferfenster eine Lösung für seine Probleme zu finden.

Schlechte Bilanz seit Rodri-Verletzung

Guardiola: "Wir müssen auf jeden Fall Spieler verpflichten", erklärte der Spanier nach dem 1:1-Boxing-Day-Remis gegen Everton. "Wir haben Probleme - vor allem hinten und in der Mitte, also denke ich, dass wir das tun müssen." Zwischen 1. Jänner und 3. Februar hat der 53-Jährige die Chance, sich Verstärkung für seine kriselnde Mannschaft zu holen.

Dabei gilt es vor allem die Lücke zu schließen, die Schlüsselspieler Rodri seit seinem Kreuzbandriss im September hinterlassen hat. Der spanische Stratege ist unverzichtbar auf dem Platz, was sich auch in den Leistungen von ManCity widerspiegelt. Von den 20 Pflichtspielen, die Phil Foden und Co. seit Rodris Ausfall absolviert haben, konnten nur sieben mit einem Sieg beendet werden.

Guardiola: "Geht um das ganze Team."

Coach Guardiola steht auch in schweren Zeiten hinter seiner Manchester-Truppe: "Die Jungs laufen und strengen sich mehr an als je zuvor. Die Leute sagen, wir würden nicht laufen, nicht kämpfen, es läge an diesem Spieler, diesem Trainer - darum geht es nicht." Der Ex-Barcelona-Trainer meint, momentan wäre das "Momentum" nicht auf Citys Seite.

Bei der ganzen Kritik, der sich der englische Serienmeister aktuell ausgesetzt sieht, steht vor allem Star-Stürmer Erling Haaland im Mittelpunkt. Der 24-jährige Norweger ist eigentlich als City-Tormaschine bekannt. Momentan gelingt es dem Ex-Salzburg-Profi allerdings nicht den Turbo zu zünden. Für Guardiola ist die Wurzel der Probleme allerdings nicht ein einzelner Spieler: "Es geht um uns, nicht nur um einen Spieler", erklärte der Katalane. "Als wir in der Vergangenheit Tore schossen, Erling so treffsicher war und uns half, lag das am Team. Wenn man Probleme in der Abwehr und im Mittelfeld hat, geht es um das ganze Team. Nicht nur um einen Spieler. Wenn es nur um einen Spieler ginge, wäre es einfach, den Grund zu finden."