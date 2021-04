Tottenham feuert Jose Mourinho

Jose Mourinho ist nach übereinstimmenden Medienberichten nicht mehr Trainer von Tottenham.

Wie britische Medien übereinstimmend berichten, wurde "The Special One" am Montag beim Premier-League-Top-Klub seines Amtes enthoben.

Der Londoner Traditionsverein belegt in der Liga nur Platz sieben, in der Europa League war man im Achtelfinale sensationell an Dinamo Zagreb gescheitert. Auch die aktuelle Form sprach nicht für Mourinho. Von den letzten fünf Pflichtspielen konnte nur eines gewonnen werden.

Am Wochenende kam man nicht über ein 2:2 gegen Everton hinaus. Trotzdem kam die Entlassung durchaus überraschend. Mourinho hatte sein Amt im November 2019 angetreten. Sein Vertrag wäre noch bis Sommer 2023 gelaufen.

