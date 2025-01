Triple-Star enttäuscht Coach Guardiola

Manchester-City-Star Jack Grealish blieb auf dem Platz zuletzt blass. Wesentlich glanzvoller präsentierte sich hingegen Savinho.

Dank eines 4:1-Sieges über West Ham durfte Manchester City die Krisenzeiten, in denen sich Englands Meister zuletzt befand, wieder ein Stück weit hinter sich lassen. Maßgeblich zu diesem "Befreiungsakt" trug unter anderem Savinho bei, der sich mit zwei Assists am Triumph über die Londoner beteiligte. Der 20-Jährige stieß im Sommer zu den Citizens, wird mit seinen fünf Vorlagen sowie einem Treffer langsam zum aufsteigenden Stern am City-Himmel. Für den Brasilianer muss allerdings ein anderer Star Platz auf dem Spielfeld machen: Jack Grealish.

Guardiola: "Savinho ist in besserer Verfassung"

Der 29-Jährige, den man 2021 Aston Villa für 120 Millionen Euro abgekauft hatte, stand in der aktuellen Saison lediglich sechsmal in der Startaufstellung. Darüber hinaus kann Grealish in dieser Spielzeit nur eine Torvorlage vorweisen. Groß ist deshalb auch die Enttäuschung bei Coach Pep Guardiola, wie der Katalane gegenüber "The Telegraph" zugab. "Ich habe viel um Grealish gekämpft, habe gesagt 'Los, mach es nochmal'. Ich habe sein Niveau gesehen und will es auch in jeder einzelnen Trainingseinheit, in jedem einzelnen Spiel sehen."

Aktuell ist Grealish nicht in Top-Form, weshalb Guardiola zu anderen Lösungsmitteln greifen muss. "Wenn er nicht liefert, dann spielt Savinho. Den stelle ich auf, weil er es tut. Savinho ist in einer besseren Verfassung als Jack. Deshalb spielt er. Ob ich den Jack haben will, der das Triple gewonnen hat? Ja, den will ich. Aber ich muss auch ehrlich zu mir sein", erklärte der 53-Jährige. Die nächste Chance für Grealish, sich zu beweisen, könnte es am Samstag (18.45 Uhr, live Sky) geben. Da stellt sich ManCity im FA-Cup-Duell dem League-Two-Klub Salford.