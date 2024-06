Nach Bayern-Aus: Tuchel trifft Zukunfts-Entscheidung

Nach seinem Aus beim FC Bayern stand Thomas Tuchel bei Manchester United hoch im Kurs. Wie die deutsche Bild-Zeitung berichtete, traf sich der Ex-Bayern-Trainer am Dienstag in Monaco mit Sir Jim Ratcliffe, Anteilseigner des Traditionsclubs. Der britische Milliardär soll sich demnach Tuchels Visionen für die Zukunft des englischen Fußball-Rekordmeisters angehört haben, um die Möglichkeit einer Zusammenarbeit in der kommenden Saison auszuloten.

Der Deutsche hat dem englischen Rekordmeister dann aber abgesagt: "Thomas Tuchel hat Manchester United brüskiert und ihnen mitgeteilt, dass er plant, eine Pause vom Fußball zu nehmen“, schreibt die britische „Sun“. Auch Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, dass Tuchel eine Auszeit nehmen will.

???????? EXCL: Thomas Tuchel NOT planning to take Man United job, he wants to take a break not coaching any club this summer.



Tuchel currently decided not to continue in talks with United after meeting in the recent weeks.



???????? United, deciding on Erik ten Hag future soon. pic.twitter.com/J0vQWzdICu