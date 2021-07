Bei der 1:2-Niederlage gegen Hibernian sorgte nicht nur das enttäuschende Ergebnis für Aufschreien bei den Fans der Gunners. Willian, der eigentlich für seine Spritzigkeit und Schnelligkeit bekannt ist, schleppte sich mit deutlich-sichtbaren Fitnessproblemen über den Platz.

Schnell wurde der Brasilianer mit Ex-Chelsea-Topstar Eden Hazard verglichen, dieser kam nach seinem Wechsel zu Real, auch mit ein paar Kilos zu viel nach Madrid. Seitdem ist Hazard auch eine Werbefigur bei der Fast Food-Kette McDonald's. Gonzalo Higuain hatte ebenfalls große Probleme mit der Ernährung eines Fußball-Profis.

There are real tears in my eyes pic.twitter.com/UYPr92NntU

"Da sind echte Tränen in meinen Augen", schreibt ein Twitter-User.

Someone said Willian prepared for Hibernation instead of Hibernian ???????????? pic.twitter.com/RQ02M0Iaa4