Van Dijk schockt mit Unfair-Aktion

Virgil van Dijk sorgte beim 1:0-Sieg des FC Liverpool für einen Eklat.

Langsam aber sicher kommt der FC Liverpool wieder in Form. Die "Reds" fuhren mit einem 1:0 an der Anfield Road gegen West Ham den dritten Pflichtspielerfolg en suite ein. Matchwinner war Stürmer Darwin Nunez mit seinem Tor in der 22 Minute.

Dass Liverpool drei Punkte einfahren konnten, verdanken sie auch Goalie Alisson Becker, der kurz vor Ende der ersten Halbzeit einen Elfmeter von Jarrod Bowen abwehren konnte. Kurz vor dem Strafstoß kam es allerdings auch zu einer äußerst unsportlichen Aktion von Virgil van Dijk.

Van Dijk digging into the penalty spot just before Jarrod Bowen missed his penalty???? pic.twitter.com/QiJbn1XE94 — george (@StokeyyG2) October 19, 2022

Der Liverpool-Star ging vor Ausführung des Strafstoßes zum Elfmeter-Punkt und bearbeitete dort den Rasen. Ob Bowen deswegen verschoss, ist natürlich unklar - unsportlich war die Aktion aber allemal.