Für Watford wird die Situation im Abstiegskampf der englischen Fußball-Premier-League immer beängstigender.

Das Heim-0:3 am Freitag gegen den Neo-17. Norwich City war für ÖFB-Teamtormann Daniel Bachmann und Co. die bereits siebente Niederlage in den jüngsten acht Runden, in denen man keinen Sieg feiern konnte. 14 Punkte nach 20 Spielen sind die magere Ausbeute des Tabellen-18., der noch dazu drei Partien mehr als das drei Zähler entfernte Schlusslicht Burnley ausgetragen hat.