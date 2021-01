Werner-Fail: Netz lacht über Corner-Clip

Bei den "Blues" läuft es momentan einfach nicht rund. Nur ein Sieg aus den letzten sechs Spielen steht zu Buche. Ganze vier Niederlagen setzte es für die Truppe von Trainer Frank Lampard, dem jetzt das Aus droht.

Noch dazu kommt der Hohn und Spott auf den sozialen Medien, der durch einen kurzen Clip von der jüngsten 1:3-Pleite gegen Manchester City aufkam. Als Sinnbild für die enttäuschenden Leistungen der Nord-Londoner steht Neuzugang Timo Werner im Mittelpunkt des kurzen Videos. Der Stürmer führte einen Eckball kurz aus. Sogar bei dieser vergleichsweise leichten Übung unterläuft dem millionenschweren Star-Fußballer ein Fehler. Er stößt beim Pass die Eckfahne an und greift sich anschließend an den Fuß.

TIMO WERNER HAS JUST KICKED THE CORNER FLAG???????? #CHEMCI #flop pic.twitter.com/wYBjwaCuzm