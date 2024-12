Wieder kein Befreiungsschlag für ManCity

Auch am "Boxing Day" gelang Englands Meister, Manchester City, kein Sieg.

Manchester City konnte Coach Pep Guardiola am „Boxing Day“ kein Weihnachtsgeschenk machen. Gegen Everton kam der englische Meister nicht über ein 1:1 hinaus. In sieben Partien im Monat Dezember konnten Phil Foden und Co. bislang lediglich einmal triumphieren (4. Dezember/ 3:0 gegen Nottingham Forest). Die Siegesdurststrecke der Citizens geht weiter.

Nächster Einsatz schon am Sonntag

Zwar schoss der Portugiese Bernardo Silva ManCity bereits früh in Führung (14.). Der Ausgleich durch Iliman Ndiaye ließ allerdings nicht lange auf sich warten (36.). In der 53. Minute hatte Star-Stürmer Erling Haaland die Chance den Zähler per Foulelfmeter hochzuschrauben, brachte die Kugel aber nicht an Goalie Jordan Pickford vorbei. Mit dem Unentschieden ließ man wieder einmal wichtige Punkte liegen.

Bereits am Sonntag (15.30 Uhr, live Sky) ist City erneut gefragt. Gegen Leicester City hofft die Guardiola-Truppe in der Tabelle wieder nach oben klettern zu können. Denn aktuell ist Englands Serienmeister nicht nur weit davon entfernt, sich am Spitzenkampf mit Liverpool und Chelsea zu beteiligen. Auch ein Qualifikationsplatz zum Europacup bliebe dem Manchester-Team nach derzeitigem Stand verwehrt.