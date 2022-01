'Wolves'-Star kehrt zu Barca zurück

Adama Traore kehrt zum FC Barcelona zurück. Die Spanier einigten sich mit Wolverhampton auf einen Leihe plus Kaufoption.

Der Spanier wurde einst bei Barcelona ausgebildet, kehrte den Katalanen aber schnell den Rücken und versuchte sein Glück auf der Insel. In England wurde der Muskelprotz zum Fan-Liebling. Neben Barcelona versuchte auch Tottenham sein Glück, bekam aber eine Absage.

Barcelona und Wolverhampton einigten sich auf eine Leihe bis Saisonende, zudem gibt es eine Kaufoption über 30. Millionen Euro, welche aber nicht zwingend ist. Weiters übernimmt Barcelona das gesamte Gehalt des Flügelflitzers. Bei einer fixen Verpflichtung Traores würde der Spanier einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Der obligatorische Medizincheck und die Vertragsunterschrift soll am Freitag erfolgen.

Einen anderen Flügelspieler will der FC Barcelona noch in der Winter-Transferperiode verkaufen, nämlich Ousmane Dembele. Der Franzose soll zu günstigeren Konditionen verlängern oder den Verein sofort verlassen, so die Verantwortlichen der spanischen Top-Klubs.