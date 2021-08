Enriques Spanien-Kader ohne Olympia-Helden

Spanien muss bei den anstehenden WM-Quali-Spielen ohne ihre efolgreichen Olympioniken auskommen.

Der spanische Nationaltrainer Luis Enrique hat für die September-Partien in der WM-Qualifikation einen Kader mit sieben Änderungen im Vergleich zu seiner EM-Mannschaft zusammengestellt. Eine Pause bekommen vier Spieler, die direkt nach der EURO noch beim olympischen Fußball-Turnier in Tokio die Silbermedaille geholt haben: Barcelona-Jungstar Pedri, Leipzigs Dani Olmo, Pau Torres und Mikel Oyarzabal. Nicht nominiert wurde ebenfalls Mittelfeldspieler Thiago.

Der erfahrene Profi hat in der neuen Saison noch kein Match für seinen Club Liverpool von Beginn an bestritten. Spieler von Real Madrid fehlen in dem 24-Mann-Aufgebot - wie bei der EURO - gänzlich. Mit dabei sind die Barca-Routiniers Sergio Busquets und Jordi Alba, erstmals zum Zug kamen Carlos Soler von Valencia und Stürmer Abel Ruiz vom portugiesischen Verein Braga. Pablo Fornals von West Ham und Villarreal-Kapitän Raul Albiol wurden erstmals nach längerer Absenz wieder einberufen.