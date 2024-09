Ex-Premier-League-Star stirbt mit nur 39 Jahren

Eine traurige Meldung erschüttert den internationalen Fußball. Wie der englische Fußball-Zweitligist Cardiff City mitteilte, ist Vereins-Ikone Sol Bamba im Alter von nur 39 Jahren gestorben.

It is with the deepest sadness that we have learnt this evening about the passing of Club legend, Sol Bamba.



As a player and coach, Sol's impact on our football club was immeasurable. He was a hero to all of us, a leader in every dressing room and a true gentleman.



