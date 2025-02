Ex-Sturm-Star schießt Hütter-Truppe mit Hattrick zum Sieg

Während sich sein Ex-Club Sturm Graz als Titelverteidiger aus dem ÖFB-Cup verabschiedet hat, hat Mika Biereth AS Monaco am Samstag in der französischen Ligue 1 mit einem lupenreinen Hattrick zum Sieg geschossen.

Der Däne drehte die Partie gegen AJ Auxerre nach einem 1:2 zur Pause mit drei Toren in acht Minuten (57., 63., 65.). Monaco, das Team von Trainer Adi Hütter, siegte 4:2 und liegt als Tabellendritter weiter 13 Punkte hinter Spitzenreiter Paris Saint-Germain. Biereth hatte Sturm im Winter für kolportierte 13 Millionen Euro in Richtung Monaco verlassen. Mehr als ein Drittel der Ablöse soll über eine Weiterverkaufsbeteiligung allerdings an dessen Vorgängerverein Arsenal gegangen sein. Nach drei Ligaspielen für seinen neuen Club hält der 21-Jährige nun bei vier Toren. PSG setzte sich in einer ebenso wilden Partie bei Stade Brest mit 5:2 durch. Ousmane Dembele traf dreimal, Goncalo Ramos zweimal. Dasselbe Duell gibt es in den kommenden Wochen auch in der Zwischenrunde der Champions League.